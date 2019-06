Renuncia a su acta de concejal la 'número dos' de Cs en Salamanca

Actualizado 13/06/2019 12:00:44 CET

SALAMANCA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' en las listas de Ciudadanos al Ayuntamiento de Salamanca, María Mayoral, ha renunciado a tomar posesión de su acta de concejal en el Consistorio el próximo sábado, una decisión que ha tomado "por coherencia, por principios y por dignidad", ya que "no sería lógico" apoyar decisiones con las que "seguramente no esté de acuerdo".

En una rueda de prensa en la que no ha admitido preguntas, Mayoral ha señalado que su intención era formar parte de la corporación para "defender" con "muchísima ilusión" una ciudad que "se está quedando vacía y sin oportunidades de empleo" y que, para ello, estaba dispuesta a hacer "un paréntesis" en su carrera profesional.

"Lo he intentado, pero no ha sido posible, no me han dejado que fuera posible", ha manifestado ante los medios de comunicación con alusiones directas a la cabeza de lista, Ana Suárez, a quien ha acusado de preferir contar con los números 'tres' y 'cuatro'.

En la lectura de su manifiesto, la joven de 26 años y afiliada a Ciudadanos desde 2014 ha reconocido sentirse "ninguneada" y "apartada" y, ante esta situación, ha defendido su renuncia porque "un concejal debe estar por y para los ciudadanos" y que el sueldo que reciba "debe trabajarlo y merecerlo".

"No sería lógico que yo viniese al Ayuntamiento, puntualmente un viernes, a sentarme en una silla, a escuchar y tomar decisiones de las que seguramente no haya participado y con las que seguramente no esté de acuerdo" y "es por todo ello que, por coherencia y por dignidad, renuncio a tomar posesión del acta de concejal, me voy con rabia de no haber podido aportar mi granito de arena, pero segura de la decisión que he tomado", ha apostillado.

Tras esta decisión, el acta de María Mayoral pasará previsiblemente al 'número cinco' de la formación de Ciudadanos en las listas al Ayuntamiento de Salamanca, Ricardo Ortiz.