Reolum producirá desde León 280.000 toneladas de metanol anuales en dos plantas en las que se invertirán 1.300 millones

La ministra para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico, Sara Aagesen (centro) y el CEO de Reolum, Yann Dumont (a su izquierda), en el Polígono Industrial de La Robla (León). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Reolum producirá desde León 280.000 toneladas de metanol anuales en dos plantas ubicadas en La Robla y Villadangos en las que se invertirán 1.300 millones euros.

Así lo ha manifestado este viernes el CEO de Reolum, Yann Dumont, quien ha concretado que la construcción de La Robla Green comenzará de manera inmediata, mientras que el de Villadangos empezará "un poquito más tarde".

Las obras de La Roble Green comenzarán este mismo mes y el proyecto contará con cuatro plantas de cogeneración biomasa, captura de CO2, hidrógeno verde renovable y de creación de e-metanol verde. Los trabajos se desarrollarán a lo largo de los próximos tres años y serán llevados a cabo por una media de 800 trabajadores, con picos de hasta 1.600 empleados.

En cuanto a la planta que se creará en Villadangos, el responsable de Reorum, compañía que desarrolla ambos proyectos, ha precisado que estará conectada a la de La Robla a través de dos ductos de 37 kilómetros y el complejo industrial tendrá una magnitud de 40 hectáreas.

RETORNO DE 16 MILLONES AL PÁRAMO

El proyecto de La Robla Green consiste, según ha explicado, en una planta de biomasa que utiliza paja de maíz procedente de la zona del Páramo. Se utilizará la paja, que es un residuo que no se usa para ningún otro fin y, de hecho, es un "problema" para los agricultores. En este sentido, Reorum tiene un acuerdo que involucra a más de 1.000 agricultores de forma directa e indirecta para dar un retorno a la zona de unos 16 millones de euros localmente para el trabajo de la paja de maíz.

Al transformar esa paja de maíz en energía eléctrica y en vapor, habrá una captura de CO2 para utilizarlo en la producción de metanol. "Para producir metanol, aparte del CO2, necesitamos el hidrógeno verde que vamos a producir también en el mismo emplazamiento", ha concretado.

PRODUCIR METANOL EN VEZ DE IMPORTARLO

Según ha señalado, el metanol se usará como combustible para la descarbonización del transporte marítimo. Además, puede ser una materia prima para producir Combustible Sostenible de Aviación (SAF) y también puede utilizarse en la química. "Aquí en España somos importadores de metanol para las aplicaciones químicas. Ahora podemos empezar a ser productores y no importar ese metanol desde fuera, entonces es importante la apuesta por estos combustibles y estos productos como el metanol para la descarbonización", ha recalcado.

Por otra parte, el CEO de Reolum ha indicado que la compañía cuenta con infraestructura ferroviaria para poder transportar el metanol a los puertos y ser distribuido.

Yann Dumont se ha pronunciado de este modo en el lugar en que se ubicará La Robla Green, con motivo de la visita de la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

REPRESENTA "EL FUTURO"

Para la ministra, esta iniciativa representa "el futuro" en la transformación del sistema energético español y contribuye a un sector "tan importante" como la agricultura, utilizando un residuo agrario y generando un beneficio a los agricultores y una reducción del coste en la gestión de residuos para usarlo como recurso biomasa.

La Robla Green es un proyecto, según ha señalado, al que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha acompañado desde el principio. En este sentido, ha recordado la convocatoria de clústeres y valles de hidrógeno, de la que esta iniciativa se lleva 180 millones de euros y ha garantizado que el Ejecutivo central continuará prestándole su apoyo.

La ministra ha expresado el compromiso "claro" del Ejecutivo central con Castilla y León y, en este sentido, ha puesto en valor los 1.000 millones de euros aportados desde el año 2019 para la transición ecológica en este territorio, que suponen una inversión diez veces mayor comparada con el anterior periodo.