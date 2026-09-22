Requieren asistencia sanitaria para un varón por inhalación de humo tras el incendio en una cocina en Laguna

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid.
Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid. - 112 CYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 22 septiembre 2026 16:21
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   VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Bomberos de la Diputación de Valladolid han requerido asistencia sanitaria para un varón de unos 60 años afectado por inhalación de humo durante el incendio en la cocina de una vivienda en Laguna de Duero (Valladolid).

   Según informa el 1-1-2 los hechos se han producido a las 15.06 horas en un bloque de viviendas situado en la Avenida de Las Salinas. El centro de Emergencias ha dado aviso a Policía Local, Guardia Civil y Bomberos de la Diputación, que han confirmado que se trata de un incendio en la campana extractora de la cocina de una vivienda.

   El 1-1-2 ha activado también el aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

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