Rescatada una escaladora de 36 años herida en la vía ferrata de Espejón (Soria)

SORIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este sábado el rescate de una escaladora de 36 años que ha resultado herida, con una posible fractura en un tobillo, tras sufrir una caída en la vía ferrata de Espejón (Soria), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 12.34 horas que solicitaba asistencia para una mujer de 36 años que se había lesionado en un pie tras sufrir una caída en el denominado Paso Joan de la vía ferrata 'La pasarela de Espeja' y se encontraba en una zona de difícil acceso por tierra.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y se ha comunicado también al Centro Coordinador de Emergencias.

Así, este ha coordinado el incidente, localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermero, hacia la zona. Asimismo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Soria, y a los Bomberos de El Burgo de Osma dependientes de la Diputación.

Ya en el lugar del incidente, el helicóptero ha descendido mediante grúa a los rescatadores, quienes han encontrado a la mujer herida junto con otras tres personas. De este modo, se le ha realizado una primera cura y se ha hecho valoración de la lesión por parte del rescatador enfermero para, a continuación, realizar un porteo hasta una zona más despejada para poder efectuar la extracción de la mujer herida por aire. El porteo se ha hecho con la colaboración de los bomberos de El Burgo de Osma y el empleo de su tablero espinal.

Una vez izada a bordo la escaladora, mediante triángulo de evacuación, el helicóptero ha volado hasta San Leonardo de Yagüe, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias ha recogido a la herida para su traslado al hospital de Soria.