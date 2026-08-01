1108478.1.260.149.20260801183149 Rescatada en helicóptero una senderista indispuesta en el Alto del Parrejón (Segovia) - JCYL

SEGOVIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 60 años ha sido rescatada en helicóptero este sábado por el grupo de rescate de la Junta, tras sentirse indispuesta mientras realizaba una ruta en el Alto del Parrejón, en el término municipal de Santo Tomé del Puerto (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

La sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada a las 13.43 horas en la que se alertaba de que la senderista necesitaba ayuda, por lo que se ha establecido una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha realizado una primera valoración telefónica y ha indicado al alertante cómo actuar hasta la llegada de los servicios de emergencia.

De forma paralela, el Centro Coordinador de Emergencias ha localizado la posición exacta de la mujer y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellos enfermera. Además, el 112 ha avisado a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Segovia.

Al llegar, el helicóptero se ha quedado en estacionario para que pudieran descender los rescatadores y, tras valorar en el lugar a la víctima, la rescatadora enfermera ha salido con ella mediante una grúa corta.

Finalmente, el grupo de rescate ha evacuado a la mujer hasta una explanada de la localidad segoviana de Riaza, donde se encontraba el personal sanitario de Sacyl.