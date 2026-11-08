Rescatada una mujer tras lesionarse un tobillo en la senda de la Laguna Grande en San Juan de Gredos (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 35 años ha sido rescatada este domingo en helicóptero tras lesionarse un tobillo mientras recorría la senda de la Laguna Grande, en el término municipal de San Juan de Gredos (Ávila), y ha sido trasladada posteriormente en ambulancia al Complejo Asistencial de Ávila.

El incidente se ha registrado a las 12.54 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada que informaba de que la afectada se encontraba a la altura de la fuente de los Cavadores y no podía continuar por sus propios medios.

El gestor del 1-1-2 ha establecido una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha realizado una primera valoración y ha facilitado indicaciones al alertante hasta la llegada de los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que ha dirigido el rescate.

Este último ha localizado la ubicación exacta de la mujer y ha movilizado el helicóptero de rescate y salvamento de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Ávila.

A su llegada, los rescatadores han descendido hasta la zona y la enfermera ha prestado una primera atención sanitaria a la herida. Después, el helicóptero ha tomado tierra y la mujer ha accedido a su interior con ayuda de los rescatadores.

La aeronave la ha trasladado hasta el helipuerto de Hoyos del Espino, punto de traspaso acordado entre el Centro Coordinador de Emergencias y Sacyl, desde donde una ambulancia de soporte vital básico la ha evacuado al Complejo Asistencial de Ávila.