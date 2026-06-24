Rescatada una senderista en Sotillo de Sanabria (Zamora) tras lesionarse un tobillo en un descenso

Rescatada una senderista en Sotillo de Sanabria (Zamora) tra lesionarse un tobillo en un descenso. - SERVICIO DE EMERGENCIAS 112

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una senderista ha sido rescatada esta tarde tras sufrir un accidente al lesionarse un tobillo en una zona de difícil acceso en Sotillo de Sanabria, en el término municipal de Cobreros (Zamora), según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

La operación ha dado inicio poco después de las 13.38 horas, tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 Castilla y León en la que se solicitaba asistencia para una mujer de unos 50 años que se había lesionado cuando realizaba la bajada desde el mirador de las Cascadas de Sotillos, en Cobreros, a unos 300 metros del mirador y no podía continuar caminando.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se han encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de Protección Civil que sale hacia la zona con dos rescatadores, uno de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Zamora y a los Bomberos de Rionegro del Puente.

Una vez en el lugar del accidente, el helicóptero ha localizado a la víctima en una zona muy arbolada. Han accedido hasta la víctima, mediante grúa, el rescatador y la enfermera rescatadora. A continuación, han prestado una primera asistencia antes de colocarle una férula de inmovilización en la pierna lesionada.

Seguidamente, se ha procedido a su extracción del lugar, con el empleo de un triángulo de evacuación, junto con la rescatadora enfermera, en una nueva maniobra de grúa. Posteriormente, se ha evacuado también en grúa al segundo rescatador.

A continuación, el helicóptero de Protección Civil ha volado hasta Puebla de Sanabria, punto de traspaso pactado con Sacyl, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias esperaba a la paciente para su traslado al centro de salud de la localidad.