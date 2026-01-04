Rescatado un cazador de 71 años lesionado en Corrales de Duero (Valladolid) - 112 CYL

VALLADOLID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de un cazador de 71 años que se había lesionado un tobillo en una ladera situada en Corrales de Duero (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El incidente ha tenido lugar minutos antes de las 14.06 horas de este domingo, 4 de enero, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de la situación del herido, quien se encontraba en una zona de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

También ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha hecho cargo de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y gestionando los posibles medios de emergencia que acuden al lugar. Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil.

En un primer momento ha acudido una patrulla de la Guardia Civil (COS) de Valladolid para auxiliar al cazador pero al llegar a zona han comunicado que era necesario el helicóptero de rescate, por lo que el técnico del Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado uno de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al llegar, el helicóptero se ha quedado en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. En el lugar, la rescatadora enfermera ha valorado la lesión del cazador y le ha realizado unas primeras curas inmovilizándole la pierna derecha con una férula de vacío. A continuación, el herido ha sido izado hasta el helicóptero mediante la maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera.

El helicóptero de rescate ha evcuado a la víctima hasta el campo de fútbol de Peñafiel, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl. Finalmente, el personal sanitario ha trasladado al cazador de 71 años a un centro hospitalario.