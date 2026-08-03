Rescatado un ciclista lesionado en una zona de difícil acceso en La Pola de Gordón (León)

LEÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este lunes a un varón de unos 65 años, que se ha lesionado mientras realizaba una ruta en bicicleta en una zona de difícil acceso en La Pola de Gordón (León).

La operación ha comenzado a las 13:38 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha atendido una llamada que solicitaba asistencia sanitaria para un varón que había sufrido una caída y se había lesionado la clavícula mientras realizaba una ruta en bicicleta en una zona a la que no era posible acceder por medios terrestres.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera, hacia la zona. Desde el 1-1-2 también se ha avisado del incidente a Guardia Civil COS de León.

Una vez localizado el ciclista, los rescatadores han accedido hasta él en grúa, tras lo que la enfermera ha tratado el dolor del herido y le ha inmovilizado la clavícula con vendaje. Posteriormente el herido ha sido evacuado en grúa doble con triángulo acompañado en todo momento por la enfermera rescatadora.

El traspaso del herido a Sacyl se ha realizado después en el lugar pactado, un área anexa al campo de fútbol de La Robla, desde donde una ambulancia soporte vital básico (SVB) ha trasladado al herido a un centro sanitario.