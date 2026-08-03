Rescatado el cuerpo sin vida de un varón de unos 60 años en el río en Araico (Burgos)

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BURGOS, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia han rescatado el cuerpo sin vida de un varón de unos 60 años en el río en la localidad de Araico, en el término municipal de Condado de Treviño (Burgos), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido minutos antes de las 16.35 horas una llamada de la Guardia Civil que informaba de la presencia de un cuerpo en el río de Araico.

El 1-1-2 ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el rescate de agua, a la vez que se ha trasladado la información a Guardia Civil COS de Burgos y a Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro.

Finalmente, los servicios de emergencia en el lugar han rescatado el cuerpo sin vida de un varón de unos 60 años.