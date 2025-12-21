Rescatado un joven de 19 años tras una caída mientras cazaba en Crémenes (León)

LEÓN, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil y el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil ha participado en el rescate de un varón de 19 años que había sufrido una caída mientras cazaba en un paraje de difícil acceso y montañoso a un kilómetro aproximadamente al este de Ciguera, en el término municipal de Crémenes (León).

El rescate se llevó a cabo en la noche del sábado 20 de diciembre, tras recibir el 1-1-2 Castilla y León, minutos antes de las 21.43 horas, un aviso de la situación del joven, que presentaba un golpe en la cabeza y contusiones diversas.

Tras acceder al lugar en el que se hallaba el herido, los rescatadores realizaron un porteo en camilla del mismo hasta la entrada de Ciguera, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias, junto con personal sanitario de Atención Primaria, lo atendió y traslado más tarde al Hospital de León.