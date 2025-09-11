Rescatado un joven de buitre que no podía volar y estaba atrapado en la mediana de la A-2, en Medinaceli

SORIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un ejemplar joven de buitre que no podía volar y que se había quedado atrapado en la mediana de la Autovía A-2, en la localidad soriana de Medinaceli, según informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El rescate se produjo sobre las 10.00 horas del martes, 9 de septiembre, a la altura del kilómetro 157,000 de la A-2, en término municipal de Medinaceli, tras recibir el 112 varias llamadas de ciudadanos que pasaban por allí.

Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma (Soria) fue movilizada para su localización y captura, para lo que adoptó las precauciones oportunas para velar por la seguridad vial y tratar de que el ave no sufriera daños.

Se trataba de un ejemplar joven de buitre leonado (Gyps fulvus) sin daños visibles pero que, por razones no especificadas, no era capaz de volar. Los agentes consiguieron su captura sobre 11.20 horas y posteriormente se puso el hecho en conocimiento del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, que se hizo cargo del animal.

En la provincia de Soria, durante el año 2024 el 76 por ciento de los siniestros viales fueron provocados por irrupción de animales en la vía, según informan las mismas fuentes.