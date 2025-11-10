Rescatado un senderista lesionado en un tobillo cuando descendía el pico Almanzor (Ávila)

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un senderista este fin de semana en el término municipal de Navalperal de Tormes, en Ávila, cuando sufrió una lesión al descender el pico Almanzor.

Según ha informado este lunes la Delegación de Gobierno de Castilla y León, los hechos sucedieron sobre las tres de la tarde, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Ávila recibió un aviso solicitando auxilio para este hombre, que no podía continuar su descenso al haber sufrido una lesión en el tobillo izquierdo.

El senderista consiguió llegar hasta el Refugio Laguna Grande por sus propios medios, donde permaneció a la espera de ser rescatado por los especialistas, que acudieron tras activarse el dispositivo de rescate, compuesto por dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila y por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

El helicóptero propio del cuerpo y los especialistas del GREIM se desplazaron hasta el refugio, donde atendieron al lesionado y trasladaron posteriormente hasta el helipuerto de Hoyos del Espino, donde una ambulancia le llevó al Centro de Salud de Navarredonda de Gredos.