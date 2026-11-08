Rescatado un septuagenario indispuesto en el Charco Verde del río Pelayos en Arenas de San Pedro (Ávila) - 112 CYL

ÁVILA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido el rescate de un varón de unos 70 años que se encontraba indispuesto en el Charco Verde del río Pelayos en Arenas de San Pedro (Ávila).

El rescate ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 12.29 horas en la que se informaba que el hombre había perdido el conocimiento en la mencionada zona, situada a un kilómetro de un sendero e inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

El 112 también ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate y salvamento de Protección Civil con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el 1-1-2 se ha avisado del incidente a la Guardia Civil.

Al llegar, los rescatadores han descendido mediante grúa a la zona y una vez en el lugar, la rescatadora enfermera ha realizado una primera atención sanitaria a la víctima y, a continuación, ha sido izado mediante la maniobra de grúa doble acompañado por la rescatadora enfermera hasta el helicóptero.

El GRS ha trasladado al varón hasta el campo de fútbol de Arenas de San Pedro, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Allí, una ambulancia soporte vital básico ha evacuado a la víctima hasta el Hospital de Talavera de la Reina.