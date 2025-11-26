Rescatado un varón de 71 años herido en la Ruta de la Peña de Chilla, en Candeleda (Ávila). - 112 CYL

CANDELEDA (ÁVILA), 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este miércoles, 26 de noviembre, a un hombre de 71 años herido en una zona inaccesible por medios terrestres de la Ruta de la Peña de Chilla, en Candeleda (Ávila), según datos del 1-1-2 recogidos por Europa Press.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido a primera hora de la tarde la operación de rescate tras recibir sala de operaciones del 1-1-2 una llamada a las 15.21 horas en la que se solicitaba asistencia para el varón herido tras sufrir una caída mientras realizada una ruta con un grupo de cinco montañeros en la zona que desciende de la Peña de Chilla al Santuario.

El gestor del 112 ha realizado de inmediato una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha hecho una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha coordinado el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

Una vez en la Peña de Chilla y, tras localizar el lugar en el que se encontraba el grupo de montañeros, el helicóptero ha volado en estacionario para facilitar el descenso a tierra de los dos rescatadores.

Seguidamente, los rescatadores han inmovilizado al herido y realizado la evacuación de la víctima en apoyo patín acompañado en todo momento por la enfermera rescatadora.

Desde allí, el helicóptero del Grupo de Rescate ha volado hasta Arenas de San Pedro, punto de traspaso pactado con Sacyl, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias ha recogido al herido para trasladarlo al Centro de Salud de Candeleda.