Rescatado un varón de 81 años tras resbalarse en un camino cercano al Chorro de La Granja (Segovia) - 112 CYL

SEGOVIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 81 años ha sido rescatado al encontrarse lesionado tras resbalarse en un camino cercano al Chorro de la Granja, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 11.13 horas de este domingo, en la que se informaba del accidente.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha hecho una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

El 1-1-2 también ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, se ha informado del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Segovia.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y la rescatadora enfermera ha efectuado unas primeras curas al herido, a quien se le ha inmovilizado la pierna con un vendaje y una férula de vacío. Posteriormente, el octogenerario ha sido izado hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación y acompañado por la rescatadora enfermera.

De este modo, el helicóptero ha evacuado al herido hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl, donde una ambulancia lo ha recogido para trasladarlo al hospital.