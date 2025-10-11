Rescatados dos senderistas enriscados en el Pico Torre Salinas en Posada de Valdeón (León)

LEÓN, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a dos senderistas de 47 y 52 años que se quedaron enriscados en el Pico Torre Salinas, en el término municipal leonés de Posada de Valdeón.

El rescate tuvo lugar comenzó sobre las 20.45 horas de la tarde del viernes cuando se recibió aviso en el Servicio de Emergencias de Castilla y León que comunicaba que mujer de 47 años, la cual realizaba ruta con un varón de 53, se encontraba enriscada.

Al lugar se trasladó Grupo Especial de Intervención en Montaña (GREIM), con base en Sabero (León), en Helicóptero de la Guardia Civil de la XII Zona de Castilla y León, quienes una vez en la zona dejaron a los especialistas y se retiraron del lugar debido a la poca visibilidad.

El GREIM Sabero localizó a estas personas en buen estado y procedió al descenso de los mismos con "gran dificultad", debido a la orografía del terreno y a la entrada de la noche, teniendo que montar rápeles durante la bajada, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Pres.s

Posteriormente, fueron acompañados hasta la localidad de Fuente De (Cantabria), donde finalizó el rescate a las 02.00 horas de este sábado, 11 de octubre.