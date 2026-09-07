Rescatados Dos Senderistas En La Ruta De Los Cañones Del Río Tera, En Galende (Zamora) - JCYL

ZAMORA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos senderistas han sido rescatados este lunes en una zona de difícil acceso en la ruta de los cañones del río Tera, en Galende (Zamora), tras sufrir uno de ellos un indisposición, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido el rescate que ha comenzado tras recibirse una llamada en el 1-1-2 a las 15.06 horas, en la que informaban de la situación de los hombres, de los cuales uno, de unos 60 años, se encontraba indispuesto.

El gestor del 1-1-2 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha hecho una primera valoración e indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos han coordinado el incidente localizando la ubicación exacta de ambos senderista --en el entorno de las pozas de San Martín-- y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de con dos rescatadores, uno de ellos, enfermera.

Una vez en la zona del incidente, el helicóptero ha realizado un apoyo parcial de patín para facilitar el descenso de los rescatadores, quienes han accedido a pie hasta el punto en el que se hallaban ambos varones.

Tras valorar el estado del varón que se encontraba indispuesto, se ha procedido a su extracción del lugar, acompañado por la rescatadora enfermera, mediante una maniobra de grúa con triángulo de evacuación para ser izado al helicóptero de Protección Civil. A continuación, y con una maniobra similar, se ha rescatado al segundo senderista.

Con ellos ya a bordo, el helicóptero ha volado hasta las afueras de Puebla de Sanabria, donde aguardaba una ambulancia de Emergencias Sanitarias, cuyo personal ha atendido al varón que se encontraba indispuesto.