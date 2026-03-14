Rescatados tres esquiadores atrapados en una travesía en Gredos entre vestica y niebla

Rescatados tres esquiadores atrapados en Gredos entre vestica y niebla - 112 CYL

ÁVILA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de tres esquiadores de 37, 34 y 33 años en la travesía Navacepeda de Tormes, en el término municipal de San Juan de Gredos (Ávila), afectada por ventisca y niebla.

El rescate ha tenido lugar este sábado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 13.46 horas en las que se informaba del accidente sufrido por tres varones que estaban realizaban el trayecto desde la plataforma de Gredos hacia el refugio Morezón.

Según ha indicado el alertante, se trataba de tres personas que realizaban esquí de travesía en Navacepeda de Tormes y que no precisaban, por el momento, asistencia sanitaria, si bien no podían continuar a causa de la fuerte ventisca y niebla que les había sorprendido.

El Centro Coordinador de Emergencias se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de los esquiadores y movilizando el helicóptero de rescate de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera-rescatadora. Además, desde el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Ávila.

El helicóptero de rescate se ha visto obligado a dejar a los rescatadores en la plataforma de Gredos, a unos dos kilómetros de distancia de la ubicación del grupo, para continuar por tierra a causa de la imposibilidad de poder llegar hasta ellos por las condiciones meteorológicas.

Una vez localizado el grupo por los rescatadores y habiendo sido confirmado por la enfermera rescatadora que se encontraban en buenas condiciones para descender, se ha iniciado el trayecto de vuelta hasta la plataforma, donde se les ha deja en lugar seguro e ilesos.