Rescatan a dos senderistas enriscadas a causa del hielo y la nieve en el pico Polvoreda (León) - JCYL

LEÓN, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado a dos senderistas que se encontraban enriscadas a causa del hielo y de la nieve en el Pico Polvoreda, en el municipio leonés de Valdepiélago, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 14.25 horas que alertaba de que las dos senderistas se encontraban enriscadas en el mencionado pico y les resultaba imposible continuar la bajada.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de las senderistas y movilizar el helicóptero de rescate de la Administración autonómica con dos rescatadores, uno de ellos enfermera.

No obstante, no se ha solicitado asistencia de Emergencias sanitarias - Sacyl ya que ambas mujeres habían comunicado que se encontraban ilesas. Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y, por protocolo, a los Bomberos de Cistierna de la Diputación de León.

Una vez en el lugar y tras establecer contacto visual con las senderistas, los rescatadores han accedido en grúa hasta la zona, a 100 metros por debajo de las víctimas, y han progresado hasta las senderistas, para posteriormente bajarlas aseguradas en cuerda corta hasta el punto de extracción.

A continuación, el equipo ha realizado la evacuación de la primera senderista en grúa corta doble con triángulo de evacuación acompañada de rescatadora enfermera y, acto seguido, la segunda senderista ha sido evacuada con grúa doble corta con triángulo de evacuación acompañada de rescatador.

Finalmente, el helicóptero ha procedido a dejar a ambas mujeres ilesas en la localidad de Rodillazo.