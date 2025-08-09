Rescatan en helicóptero a un hombre herido en una zona de difícil acceso en Soria

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilia a un varón herido en una zona de difícil acceso en Soria - JCYL

SORIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha evacuado en helicóptero a un hombre de 63 años herido tras sufrir una caída y golpearse en la cabeza cuando realizaba una ruta por un camino paralelo al río Duero que va desde Soria hasta Rábanos, en la zona de Casas de Valhondo, según ha informado el 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que ha comenzado al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 a las 10.37 horas que informaba de que un varón había resultado herido tras sufrir una caída en la mencionada zona y en ese momento se encontraba acompañado por otras tres personas en una zona de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 112 se ha comunicado con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia.

También se ha comunicado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate del Ejecutivo autonómico con dos rescatadores, una de ellas enfermero. Además, ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil y a la Policía Local de Soria.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y en el lugar, la rescatadora enfermera ha realizado unas primeras curas al herido quien, tras estabilizarlo, ha sido izado hasta el helicóptero mediante maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación acompañado por la rescatadora enfermera.

A continuación, ha sido evacuado hasta el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde esperaba una ambulancia soporte que se ha encargado de trasladar a la víctima al C.A. de Soria.