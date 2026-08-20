Rescatan a un joven escalador herido tras caerle una roca en la cabeza en el Torreón de los Galayos (Ávila)

Rescatan a un joven escalador herido tras caerle una roca en la cabeza en los Galayos (Ávila) - JCYL

ÁVILA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un escalador de unos 20 años ha resultado herido tras caerle una roca en la cabeza mientras escalaba en el Torreón de los Galayos, en la Sierra de Gredos, en el término municipal de Guisando (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 15.57 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de que el joven, que se encontraba en la primera reunión de la vía Sur clásica junto a otras dos personas, estaba consciente pero sufría mucho dolor.

El Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera, mientras Emergencias Sanitarias-Sacyl realizaba una primera valoración y daba indicaciones a los acompañantes.

El helicóptero ha tenido dificultades para aproximarse a la zona debido a las condiciones meteorológicas y, tras varios intentos, los rescatadores han descendido en el punto más cercano posible y han accedido a pie hasta el lugar del accidente con una camilla.

En la zona se encontraban miembros del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, que estaban realizando prácticas en las proximidades y habían descolgado previamente al herido.

La rescatadora enfermera ha realizado una primera atención sanitaria y ha inmovilizado al escalador en una camilla para su evacuación.

Los rescatadores de la Junta y los miembros del GREIM han porteado al herido unos 100 metros por la canal y, posteriormente, ha sido izado hasta el helicóptero mediante una maniobra de grúa doble acompañado por la rescatadora enfermera.

El dispositivo también ha contado con la participación de la Guardia Civil y los Bomberos de Ávila.

El helicóptero ha trasladado al escalador hasta Arenas de San Pedro (Ávila), donde esperaba una UVI móvil de Sacyl que se ha encargado de evacuarlo al Hospital de Talavera de la Reina.

El rescatador técnico del Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León y los miembros del GREIM han acompañado durante el descenso a los otros dos escaladores que se encontraban con el herido.