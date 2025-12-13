Rescatan a un montañero desorientado por la niebla en el pico Peñalara, en Segovia

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León auxilia a un montañero en el pico Peñalara - JCYL

SEGOVIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta ha auxiliado a un montañero que se encontraba desorientado por la niebla y muy agotado en el pico Peñalara, en Segovia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate que comenzó al recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 12.09 horas que informaba de que un montañero de 35 años se había desorientado por la niebla en el pico Peñalara y no era capaz de localizar el camino.

Emergencias Sanitarias - Sacyl se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, mientras que el Centro Coordinador de Emergencias se ha encargado de coordinar el incidente al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate con dos rescatadores, uno de ellos enfermero.

Además, el 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil, a Emergencias Sanitarias - Sacyl, de forma preventiva, y, por protocolo, a los Bomberos de Segovia.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa simple y tras comprobar que el montañero estaba ileso, ha sido izado hasta el helicóptero mediante grúa corta con triángulo de evacuación y acompañado por el rescatador enfermero. Finalmente, el montañero ha sido trasladado hasta el puerto de Cotos.