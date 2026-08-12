Rescatan a una mujer de 70 años lesionada en un tobillo en Trigueros del Valle (Valladolid) - JCYL

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este miércoles a una mujer de unos 70 años que se ha lesionado un tobillo en un paraje próximo a una ermita de Trigueros del Valle (Valladolid), en una zona de difícil acceso para las ambulancias, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El incidente se ha producido a las 14.53 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de que la mujer no podía continuar por sus propios medios.

El gestor ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha efectuado una primera valoración, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que ha localizado las coordenadas exactas de la víctima y ha movilizado el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, desde el 112 se ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

A su llegada, el helicóptero ha aterrizado en una zona próxima a la mujer y la rescatadora enfermera ha realizado una primera valoración sanitaria e inmovilizado la pierna de la herida para facilitar una evacuación segura.

Posteriormente, los rescatadores han porteado en camilla a la mujer hasta el helicóptero, que la ha trasladado hasta la plaza de toros de Cigales, punto de traspaso acordado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En este lugar esperaba una ambulancia de Sacyl, que se ha encargado de trasladar a la mujer hasta un centro sanitario.