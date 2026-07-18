Rescatan a una mujer indispuesta en la peña Citores en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) - JCYL

SEGOVIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta ha dirigido este sábado el rescate de una mujer de mediana edad que ha sufrido una indisposición en una zona de difícil acceso en Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 Castilla y León en la que se solicitaba asistencia para la mujer, que no podía caminar, en una senda entre el peña Citores y Las Dos Hermanas, en un paraje al que no resultaba posible acceder mediante vehículos por tierra,

El gestor del 112 ha se ha comunicado con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para localizar la ubicación exacta de la emergencia y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores.

Tras localizar el lugar en el que se encontraba la mujer que precisaba ayuda, el helicóptero se ha mantenido en vuelo estacionario para facilitar el descenso, con maniobra de grúa, del equipo de rescate.

Tras valorar el estado en que se encontraba la paciente, se ha procedido a su extracción del lugar, con el empleo de un triángulo de evacuación para izarla, con otra maniobra de grúa, al helicoptero junto con la rescatadora enfermera.

Desde allí, han volado hasta el campo de polo del Real Sitio de San Ildefonso, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias ha recogido a al mujer para su traslado al centro de salud de la localidad para ser atendida.