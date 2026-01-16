Rescatan del río Sil, en Ponferrada (León), el cadáver de una anciana de 81 años

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

LEÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Local y Nacional de Ponferrada (León) han rescatado en la mañana de este viernes el cadáver de una anciana de 81 años del río Sil a su paso por la localidad leonesa, según han informado fuentes del servicio de Emergencia 1-1-2 de Castilla y León.

Los hechos se produjeron a las 9:46 horas de este viernes, cuando una persona alertó al servicio de Emergencias 1-1-2 que había un cadáver flotando en el río Sil, a la altura del puente de Cubelos, por lo que hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos, la Policía Municipal, el Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.

El cadáver rescatado del río es el de una anciana de 81 años.