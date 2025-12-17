La residencia Cardenal Marcelo organiza una Ruta de Belenes por Valladolid con visita panorámica por las luces navideñas

La residencia Cardenal Marcelo organiza para los residentes una Ruta de Belenes con visita panorámica por las luces navideñas - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La residencia Cardenal Marcelo ha organizado una Ruta de Belenes por Valladolid con visita panorámica por las luces navideñas que ha contado con la participación de 40 residentes.

El presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, ha recibido en el Palacio Pimentel a los usuarios de la residencia, punto de inicio de la ruta organizada por los belenes y el recorrido panorámico por la ciudad.

Se trata de una acción que pretende hacer partícipes a los mayores de la navidad en la ciudad dentro del programa de actividades que organiza la Residencia Cardenal Marcelo, han destacado fuentes de la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las actividades programadas por el centro residencial comenzaron el pasado 1 de diciembre con la inauguración de la decoración navideña y la presentación del programa de Navidad y se extenderán hasta el próximo 6 de enero.

Dentro de la programación navideña los usuarios de Cardenal Marcelo disfrutarán de diversas actuaciones teatrales, musicales y cómicas, encuentros intergeneracionales, participarán en diferentes concursos y campeonatos y recibirán la visita de los Reyes Magos la mañana del 5 de enero.

El diputado de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo, ha destacado que esta visita se produce en una fecha entrañable en la cual los residentes desean acercarse al belén porque "se lo pasan muy bien".