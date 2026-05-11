La residencia deportiva Llano Alto, en Béjar, abrirá sus puertas el 1 de junio tras una rehabilitación por 3,4 millones

Imagen exterior de la residencia deportiva Llano Alto, en Béjar, que reabrirá el próximo 1 de junio - JCYL

BÉJAR (SALAMANCA), 11 (EUROPA PRESS)

La residencia deportiva Llano Alto ubicada en la localidad salmantina de Béjar reabrirá sus puertas el próximo 1 de junio tras las obras de rehabilitación en las que se han invertido 3,4 millones de euros, según ha anunciado este lunes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte en funciones, Gonzalo Santonja, en la visita a las instalaciones.

Con estas intervenciones se ha conseguido mejorar la accesibilidad con la adaptación de diez habitaciones y aseos para personas con discapacidad además de un ahorro, como mínimo del 30 por ciento, en el consumo de energía mediante aislamientos en la cubierta, el tejado, la carpintería y mejoras en la iluminación.

Según ha precisado el consejero, está previsto que a partir del 1 de junio se incorpore el personal al centro mientras que las primeras reservas de usuarios están recogidas para el 12 de junio, cuando se realizará una concentración de las categorías inferiores de la Federación de Baloncesto de Castilla y León.

Además, la residencia ya tiene ocupadas las plazas de los meses de junio, julio, agosto y principios de septiembre y cuenta con solicitudes de reservas para los meses de octubre a diciembre de este año.

Gonzalo Santonja ha recordado que esta instalación se concibe como un espacio de alojamiento y estancia de deportistas para la realización de concentraciones deportivas de federaciones, clubes y organizadores de eventos deportivos y para llevar a cabo otras actividades como conferencias y cursos de formación destinados a estudiantes universitarios.

"Uno de nuestros objetivos durante estos años ha sido acometer inversiones destinadas a mejorar y modernizar el mayor número posible de instalaciones deportivas de carácter autonómico, dando así un mayor y mejor servicio a los deportistas de Castilla y León, lo que contribuye a incrementar su rendimiento deportivo", ha explicado.

Las obras realizadas en Llano Alto han contado con fondos europeos procedentes del Programa de impulso a la rehabilitación de los edificios públicos (PIREP) de las entidades locales, diseñado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

Este conjunto de actuaciones, han contado con una inversión de más de 3,3 millones de euros. Además, se han destinado más de 70.000 euros a la realización de otras mejoras con fondos propios de la Junta, en instalaciones de cocina, en zonas con humedades y goteras, en la sala polivalente de conferencias y TV y en la cubrición de cables de la fachada y el arreglo de suelos en zonas interiores.

Por último, ha situado estas actuaciones como una herramienta generadora de igualdad de oportunidades desde una perspectiva inclusiva, "en cuanto se trata de inversiones destinadas a la mejora en la accesibilidad física, cognitiva y sensorial del edificio, posibilitando un mayor uso por parte de los deportistas con discapacidad".

En este sentido, la intención de la Junta es continuar con la modernización y mejora de las infraestructuras de la instalación, así como incrementar las colaboraciones con las federaciones de Castilla y León y españolas, con los organizadores de eventos, con la Universidad de Salamanca y con la Consejería de Educación para atraer usuarios al centro, tal y como ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por último, el consejero ha defendido que estas iniciativas impactan en beneficio de la zona y ha insistido en que la actuación en Llano Alto contribuye a dinamizar económicamente Béjar y el entorno rural de la zona, "potenciando la presencia de un mayor número de deportistas y, asimismo, un incremento de visitantes a la localidad".

"De esta manera, fomentamos tanto el deporte como la promoción de las excelencias turísticas de la comarca, en un espacio natural incomparable, lo que repercute directamente en el desarrollo social y económico de Castilla y León", ha añadido.