Restablecida al circulación en la A-67 tras el accidente mortal de ayer a la altura de Aguilar de Campóo (Palencia)

Camión volcado en la calzada de la A-67. - SUBDELEGACIÓN

PALENCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la A-67 en ambos carriles desde el punto kilométrico 109 se ha restablecido a las 15.00 horas después de que un accidente en el que se vieron implicados ayer una grúa y un camino, con dos víctimas mortales, obligaran a su corte dirección Santander.

La Subdelegación del Gobierno ha informado a Europa Press de la apertura. Hay que recordar que la vía se cerró ayer a las 18.04 horas cuando un camión volcaba en el citado punto.

Antes de ello, había atropellado al trabajador de una grúa que estaba atendiendo a una moto y que falleció, al igual que el conductor del vehículo de alto tonelaje que tuvo que ser excarcelado tras el vuelco pero que, finalmente, perdía la vida.