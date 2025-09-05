La restauración de la Catedral de Valladolid comenzará en octubre hasta 2027

Archivo - Inicio de las obras del ascensor de la catedral de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

El Patio de los Cipreses quedará integrado en la ciudad y se adecuará la Puerta de Santa María con salida a la Plaza de la Universidad

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Valladolid ha adjudicado a la empresa TRYCSA la ejecución de las obras para la restauración y revitalización del conjunto catedralicio de la capital vallisoletana, una actuación que comenzará en el mes de octubre, previsiblemente, y se extenderá hasta el año 2027, según el cronograma inicial.

Según ha informado este viernes el Arzobispado, durante este tiempo el templo permanecerá abierto al culto y mantedrá también los horarios de misa habituales: a las 18.00 horas de lunes a sábado y a las 10.45, 13.30 y 18.00 horas los domingos y festivos.

El coste de la restauración y revitalización del Conjunto Catedralicio de Valladolid asciende a 6,4 millones de euros (IVA, incluido) y contempla cuatro grandes actuaciones, entre ellas la modernización del Museo Diocesano y Catedralicio que verá reubicada su entrada y salida --ahora sólo se puede acceder atravesando el interior del templo-- en el Patio de los Cipreses, por lo que también podrá ser visitado en horario de culto.

A su vez, han precisado las mismas fuentes diocesanas, el Patio de los Cipreses será urbanizado y abierto al público y quedará completamente integrado en la ciudad.

En el caso concreto del Museo Diocesano y Catedralicio se prevé un nuevo diseño expositivo y estructural para una mejor contemplación de las obras que custodia. Este espacio contará con una sala de nueva construcción y dos más, ahora en desuso, e incorporará recursos gráficos y tecnológicos "para favorecer un discurso expositivo basado en la interpretación de las colegiatas y la propia Catedral, procurando un equilibrio estético entre la arquitectura de la Seo vallisoletana y un mobiliario moderno".

Otra de las actuaciones proyectadas prevé adecuar la Puerta de Santa María, con salida a la Plaza de la Universidad, para facilitar el tránsito de las procesiones de Semana Santa y otras celebraciones religiosas.

En este punto se colocará una puerta del tamaño de la embocadura de piedra lo que recuperará el espacio interior ahora limitado por una serie de paneles. Además, se dotará a esta infraestructura de dos lucernarios laterales para poder admirar desde el interior de la Catedral el capitel y la cornisa del crucero.

Por último, se creará la Biblioteca Histórica de la Archidiócesis de Valladolid con fondos, entre otros, de la Biblioteca Capitular y la Biblioteca del Seminario Diocesano. El Arzobispado ha explicado que se trata de un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados con zonas de almacenaje, consulta y trabajo científico ubicado sobre la Nave del Evangelio y el lateral Oeste de lo que queda en pie de la antigua Colegiata.

La Biblioteca estará conectada con el exterior por medio de unas escaleras y un ascensor que darán acceso a este espacio desde la Plaza de Portugalete. El Arzobispado ha precisado que estos elementos han sido diseñados de la manera más neutra posible para garantizar su integración en la fachada lateral de la Seo vallisoletana.

El Arzobispado ha destacado que este "ambicioso proyecto" permitirá poner "aún más en valor" la Santa Iglesia Metropolitana Catedral y su entorno "y aumentar, así, su atractivo como epicentro espiritual, turístico y cultural de la ciudad y de la Comunidad Autónoma".

Las mismas fuentes han recordado que el pasado mes de junio el Arzobispado sacó a concurso público las obras a través de la Fundación Las Edades del Hombre, encargada de la dirección y gestión del proyecto y ha informado de que concurrieron a la licitación cuatro empresas.

Durante la fase de comprobación y valoración de las cuatro ofertas presentadas, el Arzobispado y la Fundación han tenido en cuenta, especialmente, la experiencia de estas empresas en los últimos 10 años en edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y en otras obras cuyo importe superara también el millón de euros, criterio de calidad en el que TRYCSA obtuvo la máxima puntuación.

Además de la oferta económica, también han valorado la "dilatada experiencia" de los profesionales propuestos por la empresa adjudicataria como jefe y encargado de obra y los elementos de protección que instalará para salvaguardar el Conjunto Catedralicio durante la ejecución del proyecto para su restauración y revitalización.

Por su parte, el Gobierno de España ha comunicado la resolución definitiva con la concesión de una ayuda de 2,3 millones de euros con cargo al Programa 2% Cultural para la cofinanciación de este Proyecto, respaldado también por la Junta de Castilla y León y por el Ayuntamiento de Valladolid, con los que el Arzobispado firmó el pasado mes de mayo un protocolo de actuación para la promoción del desarrollo de las obras en la Santa Iglesia Metropolitana Catedral y su entorno.

OBRAS COMPATIBLES CON EL CULTO

Desde que el pasado mes de mayo cerrara provisionalmente sus puertas el Museo Diocesano y Catedralicio, uno de los cuatro espacios donde se intervendrá, los operarios han procedido al traslado de obras a otras dependencias "con el objetivo de salvaguardar el rico patrimonio artístico que atesora la Seo vallisoletana".

Otra de las actuaciones previas a la realización de este ambicioso Proyecto ha consistido en la reparación de las cubiertas de la Nave del Evangelio para evitar, principalmente, filtraciones de agua. Durante estas obras, cofinanciadas por la Junta y a las que la Administración diocesana ha destinado aproximadamente 350.000 euros, se ha procedido a la sustitución de materiales y al saneamiento de la infraestructura.

Sobre las capillas de esta Nave del Evangelio se ha proyectado la construcción de una Biblioteca Histórica de la Archidiócesis con fondos, entre otros, de la Biblioteca Capitular y la Biblioteca del Seminario Diocesano.