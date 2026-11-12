La restauración de la Ermita del Mirón de Soria descubre pinturas murales junto al retablo de San Saturio

Pinturas en la restauración de la Ermita del Mirón de Soria. - DIÓCESIS DE OSMA-SORIA

SORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Osma-Soria ultima los trabajos de restauración en la ermita de Nuestra Señora del Mirón que han sacado a la luz pinturas murales junto al retablo de San Saturio.

La intervención comenzó el 14 de octubre, tras el informe favorable de la Comisión territorial de patrimonio cultural y la autorización del Ayuntamiento de Soria.

El taller diocesano de restauración dirige los trabajos, con el seguimiento de los técnicos municipales y del Servicio territorial de cultura de la Junta de Castilla y León, según han recalcado desde la Diócesis de Osma-Soria.

ÁNGELES MAL RESTAURADOS

La actuación responde a la controversia que suscitó el pintado de 2024 al no conseguir los efectos deseados con la restauración de los ángeles de la cornisa.

Tras realizar pruebas en zonas seleccionadas, los restauradores han retirado la pintura aplicada entonces en los ángeles de la cornisa y en otros elementos decorativos de la nave, entre ellos los capiteles de las pilastras. Así se ha recuperado la capa blanca que se conservaba debajo.

ERMITA

La ermita, situada junto a la muralla medieval, ocupa el lugar de una antigua parroquia de la ciudad, de la que conserva el ábside, hoy utilizado como sacristía.

El templo barroco actual se levantó en la década de 1720. En 1727 se instaló el retablo mayor y la imagen de la Virgen del Mirón volvió al templo desde la entonces colegiata de San Pedro. Una fecha inscrita bajo la bóveda, 1725, sitúa los trabajos de construcción dos años antes de ese regreso.

Las reparaciones de 1980 ofrecen un antecedente del hallazgo, ya que en aquella ocasión, en unos trabajos que consistieron en la reparación de grietas y desconchados y el blanqueamiento de la cúpula, ya se observaron restos de color en la pared junto al altar de san Saturio.

RESTAURACIÓN

Bajo dos capas de encalados, los restauradores han localizado pinturas en el muro a ambos lados del retablo de san Saturio y color subyacente en dos ángeles próximos, siendo, hasta el momento, las únicas zonas del templo donde se han localizado restos polícromos.

La pintura prolongaba visualmente el retablo de madera dorada sobre el muro, un recurso del barroco que daba al conjunto mayor presencia dentro de la capilla.

La decoración incluía la cornisa y descendía a ambos lados del retablo hacia el suelo. Una inscripción oculta tras el retablo y otra en el propio retablo documentan que Francisco Morente lo pintó y doró en 1755.

La inscripción del muro se encuentra a la altura de la cornisa, en el mismo nivel decorativo que las pinturas halladas. El hallazgo ayuda a comprender cómo se integraban el retablo, las figuras de la cornisa y la pintura mural en la decoración de la capilla.