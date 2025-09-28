Restaurante Maño, San Remo y La Traserilla, a la final del VI Campeonato Internacional de Elaboración de Patatas Bravas

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cocineros José Figueredo, de Restaurante Maño; Alberto Villegas, de Restaurante San Remo, y Luis Metodio Sanchez, del Restaurante La Traserilla, se han clasificado para la final del VI Campeonato Internacional de Elaboración de Patatas Bravas.

Así se ha decidido en la semifinal palentina celebrada este domingo, 28 de septiembre, en el Hotel Rey Sancho. Estos tres finalistas competirán este lunes, día 29, junto a los finalistas internacionales por los galardones de la VI edición del Concurso Internacional de Patatas Bravas.

"La semifinal ha mostrado el nivel gastronómico de Palencia y una enorme solvencia técnica en la elaboración de bravas. Los tres clasificados llegan a la final con propuestas sólidas y muy reconocibles", ha destacado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Los ganadores han sido elegidos entre 19 finalistas tras la valoración de un jurado que ha estado integrado por Aarón Ortiz García (del Restaurante Kabo), el chef Peña (Sibaritas Klub), Palmira Soler (5 Gustos), Raúl del Moral (chef de la Fundación Escuela Internacional de Cocina), los influencers gastronómicos Sezar Blue y Charlito Cook, la periodista Eva Celada y como presidente del jurado el presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León, Julio Valles.

El jurado ha tenido en cuenta los valores gastronómicos del plato, pero también su viabilidad en barra o sala, además del producto y su estética, y la originalidad y la técnica. La ponderación entre las puntuaciones obtenidas en estas cuestiones son las que han permitido la elección de los ganadores de la edición.

PREMIOS "UNA DE BRAVAS 2025"

Los tres ganadores de la fase provincial, que ya han obtenido un premio consistente en un lote de productos de Coca-Cola valorado en 400 euros, entran ahora en una fase final en la que competirán con los participantes del concurso internacional en el que, además del reconocimiento al plato que han elaborado, podrán optar a los premios del mismo.

El campeón del concurso ganará 1.500 euros en efectivo, 1.500 botellines Fuentes de Lebanza, un vídeo-reportaje profesional (Oceangrain Audiovisual, con un valor de 500 euros), un lote Cerealto y una obra de Antonio Guzmán Capel, mientras que el segundo clasificado obtendrá 1.000 euros en efectivo, 1.000 botellines Fuentes de Lebanza y también una obra del artista palentino, la misma que se otorgará al tercer clasificado, que también recibirá 500 euros en efectivo y 500 botellines Fuentes de Lebanza.

Además, se entregará un Premio a la Innovación ofrecido por Tudis y el Premio a la Estética 'Hitcooking', y, por último, los tres clasificados palentinos para participar en la final, obtendrán 15 cajas de productos Coca-Cola.