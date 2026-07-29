Restricciones en la circulación este jueves por la manifestación del sector de autoescuelas de León

Archivo - Plaza de Guzmán El Bueno, uno de los lugares por los que pasará la manifestación convocada por la Asociación Provincial de Autoescuelas de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León ha informado de las restricciones en la circulación de vehículos que tendrán lugar este jueves por la mañana con motivo de la manifestación organizada por la Asociación Provincial de Autoescuelas de León en protesta por la falta de examinadores del examen práctico del carnet de conducir.

La manifestación estará compuesta por turismos, autobuses y camiones y tiene la salida prevista a las 12.00 horas desde la explanada situada detrás del Estadio Municipal Reino de León. Tendrá una duración aproximada de tres horas y pasará por la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, glorieta de Guzmán el Bueno, avenida República Argentina, calle Santa Nonia, calle San Francisco, calle Independencia, plaza de Santo Domingo, Gran Vía de San Marcos y plaza de la Inmaculada, donde se realizará una concentración y lectura de un manifiesto.

Después, el recorrido se dirigirá a las inmediaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de León, en la avenida Ordoño II, donde tendrá lugar la concentración final y la disolución de la manifestación, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La Policía Local ha explicado que habrá afecciones puntuales en el tráfico durante el desarrollo de la marcha, especialmente en las vías incluidas en el itinerario y en sus accesos.