Restricciones de tráfico este domingo en León con motivo de los desfiles de Pendones Concejiles y Carros Engalanados

Archivo - Pendones frente a la Catedral de León durante las Fiestas de San Froilán de 2021. - Secundino Pérez - Europa Press - Archivo

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha establecido un dispositivo especial de seguridad y tráfico con motivo de los desfiles de Pendones Concejiles y Carros Engalanados que se celebrarán en el marco de las fiestas de San Froilán.

El domingo 4 de octubre es la jornada que seprevé más multitudinaria y que, dadas las actividades programadas, conllevará determinadas restricciones de tráfico para que puedan desarrollarse los desfiles de Pendones Concejiles y de Carros Engalanados. Las restricciones comenzarán sobre las 10.00 horas del domingo y la estimación es que finalicen alrededor de las 16.00 horas.

En cuanto al Desfile de Pendones Concejiles, estarán representados más de 200 pueblos de la provincia que se reunirán en el entorno de la explanada de los Pendones Leoneses a las 10.00 horas. De allí partirá el desfile, que recorrerá Gran Vía de San Marcos hasta Santo Domingo para pasar después por la calle Ancha y finalizar en la plaza de Regla.

Respecto al Desfile de Carros Engalanados, las restricciones de tráfico en el entorno del aparcamiento de San Pedro comenzarán sobre las 8.30 horas. El desfile partirá de ese mismo punto en torno a las 12.45 horas y pasará por Arquitecto Ramón Cañas del Río, plaza de San Lorenzo, Pontón, Los Cubos, Carreras, plaza del Espolón, Puerta Castillo, Serranos, plaza del Vizconde, Arvejal, Cardenal Landázuri y plaza de Regla.

En este punto, tras la incorporación de la corporación municipal al desfile, el recorrido continuará por calle Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegarias, San Martín, Zapaterías, Fernández Cadórniga, Juan II y plaza del Grano. El itinerario de regreso de los Carros Engalanados, una vez finalice la entrega de premios del desfile sobre las 15.15 horas, discrurrirá por calle Escurial, Puerta Moneda, Barahona, Lope de Fenar (en sentido contrario), Cantareros (en sentido contrario), plaza de Riaño, Murias de Paredes, Caño Badillo, Serradores, plaza Puerta Obispo, calle Arquitecto Ramón Cañas del Río y final en el aparcamiento de San Pedro.