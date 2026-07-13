Restricciones de tráfico mañana en León por el paso de 2.000 ovejas

Archivo - Imagen de archivo de un rebaño de ovejas. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

LEÓN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León ha informado sobre las restricciones de tráfico que tendrán lugar mañana con motivo del tránsito de un rebaño ovino con cerca de 2.000 cabezas desde Puente Castro hacia Trobajo del Camino, entre las 7.00 y las 11.00 horas.

Las vías afectadas por el paso de este rebaño serán la carretera de Villarroañe, la travesía Cirujano Rodríguez, avenida de La Lastra, avenida de San Froilán, calle La Flecha, avenida de La Lastra, calle Los Aluches, avenida Carrero Blanco, carretera de Vilecha, avenida Fernández Ladreda, avenida Portugal y avenida Agustinos de León hacia Trobajo del Camino, según fuentes municipales.

La Policía Local ha recomendado a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, ha asegurado que los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.