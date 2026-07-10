Restricciones de tráfico este sábado por la celebración del III Gran Premio de Ciclismo Femenino Ayuntamiento de León

Eneritz Iturriaga, directora del Eneicat y del III Gran Premio Ciudad de León, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, en la presentación de la prueba. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

León acogerá mañana el III Gran Premio de Ciclismo Femenino Ayuntamiento de León, una prueba que pertenece a la Copa de España de Ciclismo y que conllevará cortes puntuales y restricciones de circulación en los tramos de carrera de competición afectados.

El epicentro de la prueba será el paseo de Papalaguinda. Por ello, estará prohibido estacionar en esta vía desde las 23.00 horas de este viernes para el montaje previo de la zona de salida y meta. Además, el paseo de Papalaguinda quedará cortado al tráfico durante toda la jornada de mañana.

Asimismo, la Policía Local ha informado sobre la prohibición de estacionar en el aparcamiento del Estadio Municipal Reino de León desde las 7.00 horas de este viernes, dado que allí se ubicarán los equipos, vehículos de apoyo y organización de la carrera.

Durante toda la jornada de mañana se sucederán varios cortes puntuales de tráfico durante el recorrido, que comenzarán a las 14.50 horas y se prolongarán hasta, aproximadamente, las 20.30 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El III Gran Premio de Ciclismo Femenino Ayuntamiento de León está organizado por el club Eneicat Be Call, con la colaboración de la Federación Española de Ciclismo y el patrocinio de la Concejalía de Deportes. La primera salida, prevista a las 15.00 horas, es la carrera Master Junior, que contará con un recorrido de 49 kilómetros, 130 participantes y una duración estimada de una hora y media, mientras que a las 17.00 horas saldrá una segunda prueba de la categoría Cadete con un recorrido de 38 kilómetros y 140 participantes.

A las 18.15 horas será el corte de cinta oficial de la carrera más destacada de la jornada, la de categoría Senior, con un recorrido de 82 kilómetros, 150 participantes y una duración estimada de dos horas. Posteriormente, a las 21.00 horas, será la ceremonia de entrega de premios en el paseo de Papalaguinda.

SALIDA Y ENTRADA

La carrera partirá de Papalaguinda y tendrá el siguiente itinerario hasta salir de la ciudad: Guzmán el Bueno, Paseo de la Condesa de Sagasta, avenida Reyes Leoneses, Calle Cruz Roja León, avenida Álvaro López Núñez, avenida Mariano Andrés y salida del término municipal al rebasar la carretera LE-20.

En su llegada a la ciudad el itinerario de la carrera pasa por la carretera N-601, salida en la intersección de la carretera LE-30 (paso subterráneo de la LE-20), glorieta de acceso a la avenida Madrid, avenida Madrid, La Lastra, San Froilán, calle La Flecha, avenida La Lastra, glorieta de la Unión Europea, calle Los Aluches, avenida Ingeniero Sáenz de Miera, glorieta de acceso a la avenida Fernández Ladreda, avenida Fernández Ladreda, glorieta de la calle Corredera y paseo de Papalaguinda.