Resuelta la convocatoria para el mantenimiento de los centros de ocio y convivencia que ha llegado a 1.086 centros

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de subvenciones de la Consejería de la Presidencia para el mantenimiento de los centros de ocio y convivencia con cargo a la cooperación económica local general del año 2026 ha beneficiado a 852 municipios para el mantenimiento de 1.086 centros.

Así consta en la resolución de la convocatoria de la Consejería de la Presidencia publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este viernes, 25 de septiembre.

En total, la Consejería de la Presidencia ha destinado 3,25 millones de euros para la concesión de ayudas de 3.000 euros dirigidas a municipios que cuentan con un único bar, cafetería u otro establecimiento similar, con independencia de su número de habitantes, con el objetivo de promover su mantenimiento y existencia como espacios con una función social para los vecinos de estas localidades.

Las ayudas se destinan a gastos corrientes vinculados al mantenimiento y funcionamiento de los centros producidos entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 y los establecimientos beneficiarios deberán permanecer abiertos al público de forma estable durante el año y, como mínimo, cinco días a la semana, incluidos sábados, domingos y festivos, con un horario de al menos cinco horas en los días de apertura.

Los municipios deberán presentar la justificación de las ayudas hasta el 25 de octubre de 2026.