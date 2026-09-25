Resuelta la convocatoria para el mantenimiento de los centros de ocio y convivencia que ha llegado a 1.086 centros

Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 25 septiembre 2026 9:45
Seguir en

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de subvenciones de la Consejería de la Presidencia para el mantenimiento de los centros de ocio y convivencia con cargo a la cooperación económica local general del año 2026 ha beneficiado a 852 municipios para el mantenimiento de 1.086 centros.

Así consta en la resolución de la convocatoria de la Consejería de la Presidencia publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de este viernes, 25 de septiembre.

En total, la Consejería de la Presidencia ha destinado 3,25 millones de euros para la concesión de ayudas de 3.000 euros dirigidas a municipios que cuentan con un único bar, cafetería u otro establecimiento similar, con independencia de su número de habitantes, con el objetivo de promover su mantenimiento y existencia como espacios con una función social para los vecinos de estas localidades.

Las ayudas se destinan a gastos corrientes vinculados al mantenimiento y funcionamiento de los centros producidos entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 y los establecimientos beneficiarios deberán permanecer abiertos al público de forma estable durante el año y, como mínimo, cinco días a la semana, incluidos sábados, domingos y festivos, con un horario de al menos cinco horas en los días de apertura.

Los municipios deberán presentar la justificación de las ayudas hasta el 25 de octubre de 2026.

Contador

Contenido patrocinado