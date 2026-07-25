Retenciones en la AP-1 por una colisión múltiple entre cinco turismos a la altura de Castil de Peones (Burgos - DGT

BURGOS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida como consecuencia de una colisión por alcance en la que se han visto implicados cinco turismos en la autopista AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Castil de Peones, lo que ha generado retenciones y dificultades en la circulación en ese tramo de la vía ya que se ha cortado un carril.

Según han informado fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, la alerta inicial fue dada a las 12.26 horas por la propia Guardia Civil de Tráfico de Burgos, que solicitó asistencia médica para atender a la persona afectada.

La sala de operaciones del 112 recibió asimismo diversas llamadas de conductores que informaban del choque en cadena. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl para prestar atención sanitaria, así como patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 30 en sentido Burgos, lo que ha obligado a cortar el carril izquierdo a la altura del punto kilométrico 31 y ha generado retenciones y dificultades en la circulación en ese tramo de la vía.