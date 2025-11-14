Retos laborales, sociales y vivienda, ejes de la XXII Escuela de Juventud de CCOO Castilla y León

La responsable de Jóvenes CCOO Castilla y León, Yohana de los Ríos (i) y la secretaria confederal de Jóvenes CCOO, Pau García (d). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha inaugurado este viernes su XXI Escuela de Juventud de Castilla y León con los retos laborales, sociales y la vivienda como ejes de sus ponencias. Durante todo el fin de semana y a través de diferentes ponencias, rutas y talleres, "los jóvenes encontrarán en esta sede un espacio de escucha y aprendizaje en el que puedan dialogar sobre sus principales preocupaciones, como los como los principales retos laborales, sociales y de vivienda.

Esta última, vertebra gran parte del encuentro" ha anunciado la responsable de Jóvenes CCOO Castilla y León, Yohana de los Ríos.

De los Ríos ha añadido, además, que Salamanca cuenta "con una tasa de emancipación juvenil del 18,56 por ciento, cuatro puntos por encima de la media autonómica con una característica que no debemos olvidar, que es que se trata de una ciudad con un gran porcentaje de población universitaria que sufre la despoblación inmobiliaria y que coloca a Salamanca como el segundo núcleo con el metro cuadrado más caro de Castilla y León".

Por su parte, la secretaria confederal de Jóvenes CCOO, Pau García, ha subrayado la importancia de tener "estos espacios de participación por dos cosas, una porque la juventud trabajadora necesita estos espacios para formarse y, la segunda, para organizarse".

"Estamos en un momento en el que la juventud necesita reclamar este derecho a vivir empezando por el derecho a la vivienda, por acabar con la parcialidad no deseada o por la lucha por los servicios públicos" ha indicado García.

En Castilla y León, pero también en todo el país, ha indicado, "la juventud trabajadora merece poder acceder a una educación de calidad y nosotras desde el sindicato luchamos para eso".

Estas escuelas, por tanto, como ha subrayado García, "son el momento perfecto tanto para que la gente joven pueda participar, como para que se empodere y se organice en esos centros de trabajo y en esos centros educativos para luchar precisamente por esto".

En ese sentido, García también ha puesto el foco en que "ha llegado ya al Consejo de ministros el anteproyecto Ley de Ley del Estatuto del Becario que para nosotros es muy importante, es una reivindicación histórica de nuestro sindicato acabar con el fraude de las prácticas de los laborales", ha añadido.

La intención de CCOO es, como ha recordado García, "acabar con este fraude y con que se sustituyan puestos de trabajo de manera fraudulenta", pero también "que se garantice el derecho a la educación en igualdad de condiciones, que la gente trabajadora de nuestro país pueda acceder a unas prácticas de calidad en una empresa con todos los derechos y todas las garantías".

De este modo, la secretaria confederal de Jóvenes CCOO, ha asegurado que su intención es aprovechar "este tipo de espacios para informar a la juventud trabajadora de cuál es la negociación y también para organizar este descontento y esta rabia que tenemos porque no podemos pagarnos una casa, no podemos estudiar y no podemos hacer muchísimas cosas", ha sentenciado.