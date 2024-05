La revista 5W e Intras organizan este jueves una charla sobre 'Salud mental, conflictos y periodismo'

VALLADOLID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Intras y la revista 5W organizan este jueves, 16 de mayo, la charla 'Salud mental, conflictos y periodismo', en la que reflexionarán sobre el impacto de las guerras en la salud mental de los habitantes de las zonas en conflicto y también de los ciudadanos del resto del planeta.

Se abordará, además, el tratamiento de este aspecto en los medios de comunicación, según han explicado fuentes de Intras en un comunicado recogido por Europa Press.

En la mesa de debate, que tendrá lugar en el Espacio Joven Norte de Valladolid a las 18.00 horas, participarán la periodista, corresponsal y escritora Mónica García Prieto; el director de la revista 5W, Agus Morales; el director del Área de Retos y Estudios de Fundación INTRAS, Carlos Salgado; y el subdirector de la entidad, Pablo Sánchez.

Mónica García Prieto, galardonada con varios premios periodísticos, ha centrado su labor profesional en la denuncia de los abusos a los derechos humanos en tiempos de guerra y en la defensa de los civiles, víctimas de todas las partes en conflicto.

Ha trabajado en los conflictos de Chiapas, Chechenia, Georgia, Macedonia, las invasiones de Afganistán e Irak y la guerra civil iraquí, ataques contra Gaza, la guerra del Líbano, la guerra de Siria y la invasión rusa de Ucrania, entre otros.

Agus Moreno, periodista, escritor y profesor, fue corresponsal para la Agencia EFE en la India y en Pakistán y trabajó tres años para Médicos Sin Fronteras. En 2015 fundó 5W y, "entre la literatura y el periodismo, ha escrito sobre la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, el éxodo ucraniano, la cultura india y la experiencia refugiada".

Además, ha colaborado con medios como The New York Times o The Washington Post.