El Rey Felipe VI presidirá el día 19 la investidura de Sergio Marttarella como Honoris Causa por la USAL

SALAMANCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI presidirá el acto académico de investidura como doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca del presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, que tendrá lugar el jueves, 19 de marzo, en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

La propuesta institucional de Mattarella (Palermo, 1941) fue aprobada por el Claustro de Doctores el pasado mes de enero y su candidatura, estudiada y sopesada desde hace tiempo, "confirma que la Universidad de Salamanca y el presidente de Italia "comparten ideas claves, como son el valor de la cultura, el papel del humanismo y la visión de Europa" tal y como han asegurado desde la USAL.

En reiteradas ocasiones, Mattarella ha recordado que la cultura es el cemento de las democracias y que la educación es el arma más poderosa contra la indiferencia, la desigualdad y la intolerancia, han añadido desde el Estudio salmantino.

La concesión del doctorado honoris causa es la máxima distinción académica que otorga la Universidad de Salamanca y nombra a figuras de reconocido prestigio internacional en el ámbito científico, cultural, profesional o personal.