Los Reyes Magos reparten ilusión en Valladolid pese al frío en una cabalgata con guiños a la historia de la ciudad - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades de Oriente han repartido ilusión este lunes en Valladolid con una cabalgata de marcada temática navideña y con numerosos guiños a la capital del Pisuerga que ha recorrido las principales calles de la ciudad ante la mirada de miles de niños en una fría tarde en la que la comitiva ha repartido 2.000 kilos de caramelos.

La comitiva real que ha acompañado a los Reyes Magos ha estado formada por 508 personas organizadas en torno a ocho carrozas y diferentes espectáculos itinerantes que han partido a las 18.30 horas del paseo de los Filipinos para recorrer el paseo de Zorrilla, la calle de San Ildefonso, el paseo de Isabel La Católica, la plaza del Poniente, la plaza del Ochavo, las calles Lonja, Quiñones y Ferrari y la Plaza Mayor, donde han realizado su ofrenda en el belén.

El desfile ha servido de marco para conmemorar el bicentenario del cuerpo de Policía Municipal y los 75 años de la llegada de la factoría de Renault a la capital vallisoletana.

Precisamente, la cabalgata la ha abierto el cuerpo de la Policía Municipal de Valladolid con una nutrida representación de agentes que han encabezado el desfile que ha acompañado a los Reyes Magos de Oriente en su llegada a la ciudad.

Le ha seguido un pavo real de gran tamaño realizado con globos que, acompañado por otros más pequeños y junto a la estrella que guía a la comitiva real, han recordado a uno de los jardines más queridos por vecinos y visitantes: el Campo Grande.

"EMOCIÓN E ILUSIÓN"

Momentos antes de dar comienzo el desfile, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha señalado que la Noche de Reyes es un momento de "emoción e ilusión" para todos los vallisoletanos y en particular para los más pequeños.

No obstante, ha asegurado que este año los Reyes Magos se han "adelantado" para los ciudadanos de Valladolid ya que el Colina Clínic El Salvador se ha proclamado campeón de la Copa Ibérica Femenina de Rugby tras imponerse al Sport CRAV.

"Esto no puede ser más que el fruto del esfuerzo y el trabajo de todas ellas pero también de la voluntad de sus majestades los Reyes Magos que han querido iniciar este año en Valladolid con este título tan importante", ha reflexionado el regidor.

Por otra parte, ha detallado que el operativo de seguridad para la cabalgata ha estado compuesto por cerca de 500 personas para velar por el correcto desarrollo del mismo a lo largo de los más de dos kilómetros de recorrido.

Se trata de un operativo que está en "sintonía" con la importancia de la cabalgata de Reyes Magos en Valladolid, ha sostenido el primer edil, al tiempo que ha explicado que también ha servido para conmemorar el 75 aniversario de la llegada de Renault Group a la ciudad.

De hecho, ha trasladado su agradecimiento a la compañía por haber colaborado en el desarrollo del desfile en un año "tan importante" para la factoría y ha hecho énfasis en que la ciudad está "comprometida" con la industria de la automoción.