RÍO Shopping celebra Halloween con el 'Sustomatón', una experiencia "escalofriante" para toda la familiaHalloween

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial RÍO Shopping de Arroyo, en Valladolid, se suma a la celebración de Halloween y ofrece a quienes visiten este espacio la posibilidad de vivir una "experiencia fotográfica "escalofriante" en el 'Sustomaton'.

Se trata de una propuesta para toda la familia, "diferente y muy especial" con una cabina fotográfica donde los sustos serán los protagonistas.

Se podrá disfrutar de esta actividad gratuita desede este viernes y hasta el día 31 de octubre, de 17:30 a 21:30 de lunes a viernes y con horario ampliado por las mañanas de 11:30 a 15:30 los fines de semana y el día de Halloween, que s no lectivo en el calendario escolar de Valladolid.

Asimismo, el día 26, RÍO Shopping abrirá todos sus establecimientos como domingo de apertura autorizada.

El 'Sustomatón', ubicado en el hall de H&M, es un espacio inmersivo decorado con estética de Halloween, en el que los participantes acceden con la intención de tomarse una foto sin prever lo que va a suceder en el interior.

Una "sorpresa terrorífica" que activará automáticamente la cámara, que capturará así la reacción "más auténtica y espontánea" de los visitantes, quienes podrán llevarse gratis un recuerdo único e inolvidable en el formato que elijan, impreso o digital, y una experiencia "diferente y escalofriante que combina el humor y la adrenalina".

"Halloween es una de las fechas más esperadas por muchas familias y especialmente por los más jóvenes, y desde RÍO Shopping queremos ofrecer una experiencia única y diferencial que combine sorpresa, creatividad, muchas risas y un poco de terror" ha aseverado la directora de Marketing y Comunicación del centro, Sara Valladolid.

Asimismo, ha explicado que 'Sustomatón' está pensado para hacer de este Halloween "un momento memorable y diferente para todos los visitantes, tengan la edad que tengan".

Sara Valladolid ha aseverado que este tipo de activaciones forman parte de la apuesta de RÍO Shopping "por crear un espacio vivo, que conecte emocionalmente con los clientes y les ofrezca mucho más que ser un lugar de compras".

"Buscamos generar momentos compartidos, experiencias que sorprendan y dejen huella, y nuestro lugar de encuentro es el contexto perfecto para ello", ha finalizado la directora de Marketing y Comunicación.