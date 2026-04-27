Un 'roadshow' por campus universitarios de CyL promocionará las Series Mundiales de Rugby que se jugarán en Valladolid

Archivo - Imagen de archivo de un partido de la Selección Española de Rugby. - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RUGBY - Archivo

VALLADOLID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un 'roadshow' promocinará por los campus universitarios de las diferentes provincias de Castilla y León las Series Mundiales de Rugby que se jugarán en el José Zorrilla de Valladolid del 29 al 31 de mayo.

Este Roadshow del HSBC SVNS World Championship arranca este martes, 28 de abril, en Burgos y recorrerá los principales campus universitarios de la región.

El tour repartirá entradas, regalos exclusivos y contará con la presencia de estrellas de la Selección Española de Rugby 7, han informado a Europa Press fuentes de la organización del evento, que reunirá a las mejores selecciones del mundo.

La caravana oficial del torneo visitará durante las próximas dos semanas las principales capitales de provincia de la Comunidad y ofrecerá una experiencia inmersiva que combina deporte, música y premios directos.

La primera parada será este martes en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos (UBU) y, para este estreno, la organización ha confirmado la presencia de los jugadores internacionales de Los Leones7s, Noah Canepa y Martín Sorreluz, quienes acudirán durante la tarde para compartir retos de puntería, firmas de autógrafos y fotografías con los aficionados.

RECORRIDO

Tras el pistoletazo de salida en Burgos, la activación se desplazará el miércoles 29 de abril al Campus de Segovia para continuar su ruta la siguiente semana con paradas confirmadas en Salamanca (martes 5) y Zamora (jueves 7), además de visitar León, Soria, Palencia y Ávila.

En esta primera parada, de 12.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, los estudiantes encontrarán un despliegue que incluye retos de destreza, pruebas de puntería y pases de rugby para ganar premios directos, así como sorteos exclusivos que ofrecen la posibilidad de conseguir entradas para el torneo solo por registrarse.

También habrá un 'photomaton SVNS', un espacio para convertirse en protagonista del circuito mundial y compartirlo en redes sociales y regalos promocionales y sorpresas para todos los que se acerquen a la carpa oficial.

Esta caravana servirá de preludio de la semana del torneo, que culminará con la instalación de un 'Village' en el centro de Valladolid que contará con un campo de rugby inflable, puntos de venta e información, además de visitas sorpresa, han apuntado las mismas fuentes.