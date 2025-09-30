Robladillo homenajea este domingo a los que lucharon por la extinción de incendios el pasado verano

ROBLADILLO (VALLADOLID), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Robladillo (Valladolid), como en años anteriores y durante la celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, ha decidido realizar un reconocimiento público, sencillo y sincero a todas aquellas personas y administraciones públicas que han luchado este pasado verano contra los incendios forestales.

Y aunque será un homenaje en Robladillo, la corporación municipal quiere hacerlo extensivo a todos aquellos que han trabajado para extinción de los fuegos, en España y sobre todo en Castilla y León. Además, desde el Ayuntamiento de Robladillo se acuerdan de los fallecidos a consecuencia de las llamas, de tantos vecinos y pueblos de la Comunidad que han perdido sus viviendas, su patrimonio natural, su ganado, su modo de vida... y les manda su más efusivo abrazo, como símbolo de ánimo, apoyo y comprensión.

Por eso, el homenaje tendrá como protagonistas a la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, así como a la Diputación Provincial, junto con cinco agricultores de Robladillo, que, con sus tractores y aperos, ayudaron a la extinción de los dos fuegos que amenazaron el pueblo este pasado verano, según informaron a Europa Press fuentes de la organización del evento.

Así las cosas, tanto estas personas anónimas como las administraciones públicas referidas han sido emplazadas a este acto público que se llevará a cabo este próximo domingo a las 14.00 horas en el parque público de Robladillo.

Está prevista la asistencia de Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno; José María Feliz de Vargas, en representación de la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, y Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial.