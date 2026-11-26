Un momento de la atención a medios de Margarita Robles en Ávila. - PSOE

ÁVILA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado la salida de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la isla de El Hierro para hacer frente a la "emergencia sanitaria y humanitaria" tras la llegada de migrantes al archipiélago canario.

En declaraciones realizadas en Ávila, momentos antes de participar en un acto de campaña, la titular de Defensa ha calificado la situación que se vive en la zona es "complicada". "Ayer el presidente Clavijo pidió la asistencia de la UME y nos pusimos en marcha", ha informado.

A las 9.00 horas ha salido un contingente del aeropuerto de Torrejón de Ardoz con los equipos que la UME va a necesitar instalar en El Hierro, tales como puestos de mando avanzado para ayuda sanitaria y hacer triajes, ha detallado.

Además ha recordado que integrantes de esta unidad que estaban desplegados en otras islas, también se dirigen a la zona y ha comprometido "los medios que sean necesarios para ayudar en esta situación de emergencia sanitaria y humanitaria". "Como siempre hace la UME, como siempre hace el Ejército, va a estar en los momentos difíciles apoyando a la gente con discreción, con prudencia, sin hacer ruido, pero allí tratando de dar solución", ha resumido.

Respecto al barco hundido en las costas de Ibiza, Robles ha admitido no tener "información precisa", si bien ha puesto a disposición las Fuerzas Armadas si la situación lo requiere.