Robles defiende que Monte la Reina sea un "referente de vanguardia militar e independencia energética" para el Ejercito

La ministra de Defensa, Margarita Robles (d), durante su visita a las instalaciones de Monte la Reina, a 10 de septiembre de 2026, en Monte La Reina, Toro, Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press

ZAMORA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su interés en que Monte la Reina (Zamora) se convierta en un "referente de vanguardia militar, sostenibilidad ambiental e independencia energética" para el Ejército de Tierra.

Así lo ha aseverado la ministra durante la visita de este jueves al campamento, ubicado en el término municipal de Toro, con el objetivo de conocer en detalle los avances en la ejecución de las obras y donde ha sido recibida por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

Durante el recorrido por el recinto militar, que abarca una superficie de más de 1.235 hectáreas, la ministra ha estado acompañada por autoridades militares y civiles, con quienes ha evaluado el ritmo de las actuaciones.

"Es un proyecto en el que estamos trabajando todas las administraciones y que va a dar la máxima modernidad al Ejército de Tierra, porque va a contar con las mejores tecnologías", ha aseverado la titular del Ministerio de Defensa.

Este proyecto estratégico, que recupera unas instalaciones en desuso desde finales de los años noventa y cuya finalización operativa se proyecta para 2027, supondrá "un fuerte impacto de vertebración" territorial para la provincia al prever el asentamiento de cerca de 1.400 militares y sus familias.

En este sentido, Margarita Robles ha afirmado que "estamos cumpliendo nuestra palabra de que en Toro, en Zamora, en Castilla y León y, en definitiva, en España, haya otro acuartelamiento moderno que, además cree nuevos puestos de trabajo".

Tras una primera fase enfocada en el acondicionamiento del terreno y cerramiento perimetral, actualmente se están impulsando las siguientes fases constructivas con licitaciones clave para edificios de mandos, alojamientos logísticos de tropa y centros de comunicaciones.

Asimismo, el futuro acuertelamiento contará con sistemas que aseguren la eficiencia energética y la sostenibilidad a través de redes inteligentes que gestionen energías renovables, almacenamiento y activos de reserva para garantizar la independencia energética.

Por otro lado, la robotización y el empleo de medios autónomos y no tripulados transformarán la gestión logística para reducir la carga de trabajo, han detallado los responsables del Ejército de Tierra.