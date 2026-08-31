Rodrigo Cuevas actuará este sábado en una iglesia de un pueblo de ocho habitantes en Burgos dentro del Geofest

Rodrigo Cuevas. - GEOFEST

BURGOS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista asturiano Rodrigo Cuevas ofrecerá este sábado, 5 de septiembre, a las 20.00 horas, el concierto 'Al pie del llar' en la iglesia de San Lorenzo de Fuenteodra (Burgos), un pequeño núcleo de ocho habitantes censados situado en el Geoparque Mundial UNESCO Las Loras.

La actuación cuenta con un aforo limitado a 400 personas y las entradas se han agotado pocas horas después de ponerse a la venta, detallan desde la organización a través de un comunicado.

El evento se enmarca como la sede del Geofest III en el templo conocido como 'La Dama de Las Loras'. Este inmueble fue recuperado en un principio a través del mecenazgo y a la implicación de los vecinos, para recibir posteriormente ayudas de la Junta y comenzar una etapa como espacio cultural tras su desacralización.

La propuesta musical ha sido concebida para recuperar una forma de vivir la música más cercana entre el artista y el público, en consonancia con la filosofía del 'llar' como espacio tradicional de reunión alrededor del fuego.

Tras su paso por la provincia burgalesa, el cantante llevará este mismo espectáculo al Museo del Louvre de París el próximo 12 de diciembre.

La organización de la actividad ha sido fruto de meses de trabajo y coordinación entre el Geoparque Mundial UNESCO Las Loras, la productora Evita Produce y los promotores Javier Maisterra y Eva Manjón, con el objetivo de llevar propuestas culturales al entorno rural.