Rodrigo Olay se hace como el L Premio de Poesía 'Ciudad de Burgos'

BURGOS 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El poeta asturiano Rodrigo Olay Valdés ha resultado ganador del L Premio de Poesía 'Ciudad de Burgos' por su obra 'Contravenenos', según ha decidido por unanimidad el jurado reunido este martes en el Teatro Principal de la capital burgalesa.

En esta edición tan especial, que alcanza su 50 aniversario, el Premio Antonio Bouza, destinado a autores de América, ha recaído también por unanimidad en el poeta chileno Mario Meléndez, por su poemario 'Hotel Duchamp'.

La convocatoria ha registrado un total de 72 poemarios procedentes de distintos países y tras analizar las obras presentadas y deliberar sobre las 15 seleccionadas como finalistas, el jurado ha acordado reconocer ambos trabajos por unanimidad, tal y como ha señalado la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros.

Rodrigo Olay (Noreña, Asturias, 1989) es profesor de la Universidad de Oviedo y cuenta con una trayectoria literaria "consolidada", avalada por diferentes premios y publicaciones.

Su obra ha sido incluida en numerosas antologías de poesía española contemporánea y sus poemas han aparecido en revistas especializadas como Clarín, El Cuaderno, Estación Poesía y Litoral. Asimismo, ha participado en festivales literarios como Cosmopoética, Bilbaopoesía y Sabina por aquí.

Por su parte, Mario Meléndez (Linares, Chile, 1971) es periodista y comunicador social, además de poeta y editor. Entre sus publicaciones destacan títulos como Apuntes para una leyenda, Vuelo subterráneo o El circo de papel.

Su obra ha sido traducida a distintos idiomas y ha alcanzado proyección internacional, con presencia en publicaciones de prestigio como la revista estadounidense 'Poetry Magazine' y en la antología 'El canon abierto. Última poesía en español (Visor, 2015).

Meléndez ha desarrollado también una importante labor de difusión de la poesía latinoamericana. Tras residir en México, donde dirigió la serie editorial 'Poetas Latinoamericanos', estableció su residencia en Italia en 2012.

El jurado de esta edición ha estado presidido por Ana Merino Norverto y compuesto por Jesús García Sánchez, José Luis Morante Martín, Diego Doncel Manzano y Daniel Fernández Rodríguez. Ha actuado como secretaria Teresa González Castrillo, ayudante de Programación Cultural del Ayuntamiento de Burgos.