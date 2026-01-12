Rodríguez Recio mantiene su inocencia y acusa a Fiscalía Anticorrupción de montar un "relato artificioso"

El letrado y acusado en la 'trama eólica', Jesús Rodríguez Recio, en un segundo plano, expone su informe final en la jornada de este lunes en la Audiencia de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El letrado Jesús Rodríguez Recio, uno de los once encausados en el juicio por la 'trama eólica', ha solicitado este lunes su absolución tras negar cualquier participación en los hechos imputados, ha negado que actuara como testaferro del principal inculpado, el viceconsejero económico Rafael Delgado, y ha reprochado al Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado por construir un "relato artificioso" por el que se le piden diez años y medio de prisión y una multa de 25 millones de euros.

Rodríguez Recio, que se defiende a sí mismo en este juicio que se celebra en la Audiencia de Valladolid, ejerciendo el derecho a la autorepresentación, también conocido como "representación por derecho propio" y desafiando a la proclama muy arraigada en el mundo jurídico de que "el abogado que se defiende a sí mismo, tiene a un tonto como cliente", considera que en el presente caso han prescrito los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho y entiende nula la investigación que Hacienda realizó contra él y el propio Delgado, ejemplificado tal convencimiento en la declaración que el actuario del fisco realizó en el juicio con su "teoría delictiva de que la constitución de sociedades vehículo tiene, siempre, un objetivo defraudatorio".

El encausado, en declaraciones recogidas por Europa Press, denuncia la existencia de dos juicios en esta causa, uno contra Rafael Delgado y resto de acusados por cohecho y "otro paralelo" contra el citado exalto cargo de la Junta y su persona por delitos contra la hacienda pública basado este último en las relaciones mercantiles entre ambos, una vez que el viceconsejero dejó la Junta en 2011 y comenzó una actividad profesional para la que contó con el apoyo financiero del declarante.

"Fiscalía Anticorrupción, en el totum revolutum que realiza de que todo el mundo ha delinquido y si no también, sostiene que Delgado y el directivo de Iberdrola Ricardo Bravo tenían un pacto para manipular el sector eólico", ha criticado Rodríguez Recio, quien en esa teoría ha sido incluido como testaferro de su amigo y exalto cargo después de que al acusador público "le fallara el trofeo grande, el político aún más relevante que se pretendía encontrar y que no era otro que el señor Villanueva, el consejero de Economía ya fallecido".

Es en ese contexto en el que también enmarca la investigación del inspector de Hacienda, "que buscaba ese mismo objetivo desde 2012 y que cuando detectó que Rodríguez Recio tenía relaciones con una empresa en Suiza en 2014 creyó encontrar el oro de los incas y atribuyó a éste atesorar en aquel país más de 110 millones de euros en mordidas de políticos, lo que demostraría la existencia de una trama eólica y la dejaba resuelta".

Sin embargo, el letrado mantiene que a lo largo del juicio no se ha probado la percepción de un solo euro o mordida, "y si lo hay pertenece a otra rama", al tiempo que ha insistido en desmarcarse del calificativo de testaferro que le imputa el acusador público y que, según concreta el acusado, comienza a recibir desde el momento en el que en septiembre de 2008 decidió comprar a Delgado un piso en la localidad cántabra de comillas. "Cómo voy a ser el testaferro si mi capacidad económica era mucho mayor que la de él y ese piso lo mantengo en propiedad desde hace diecisiete años", ha añadido.

A partir de esa compra inmobiliaria denuncia que Fiscalía Anticorrupción intenta construir un relato ficticio sobre las relaciones delictivas de la pareja formada por un político poderoso, el señor Delgado, y un abogado de pueblo", recrimina Rodríguez Recio, quien vuelve a insistir en que esa relación entre ambos partió de la amistad y se convirtió en comercial, en la que él surtía de fondos al exalto cargo para que pudiera iniciar su actividad profesional, al margen ya de la Junta, primero a través de Delgado Núñez Consulting y más tarde mediante Samuño Activos.

EL "VETO" DE VILLANUEVA A DELGADO

Rodríguez Recio ha llegado a sostener que su amigo Delgado, en sus inicios como empresario, tuvo numerosos problemas porque el propio Villanueva llegó a "vetarle" para que no fuera admitido en ninguna empresa "con el fin de presionarle para que volviera a la Junta", si bien el exvicensejero económico logró salir adelante gracias a las transferencias que el declarante le fue entregando y mediante su "frenética" actividad iniciada tras asentarse en Madrid y cerrar operaciones con infinidad de empresas.

El letrado también ha reprochado que la publicación en prensa de la investigación "abusiva e ilegal" de Hacienda sobre la supuesta trama eólica provocó su "ruina económica y personal", a la vez que ha calificado de falsas las manifestaciones del promotor eólico Carlos Galdón, de Avanzalia, que le acusó de exigirle el pago de un dinero para desbloquear la situación de parálisis en la que se encontraba el parque de Zarapicos.

"Es falso que el señor Villanueva, Delgado, Francisco Aguirre y Jesús Rodríguez Recio formaran parte de una banda de delincuentes", ha desmentido este último, desdiciendo así a Galdón, de quien asegura que su testifical en el presente juicio no responde a otro fin que el de la "venganza".

A este respecto, Rodríguez Recio ha defendido la legalidad de los servicios que tanto él como el ya fallecido y también letrado Francisco Aguirre, de Aguiase S.L, realizaron para el empresario para lograr que el citado parque de Zarapicos quedara conectado a la red, evitando así que dicha mercantil perdiera una inversión de 60 millones que, como así apostilla, "puso en peligro la prepotencia y obcecación de Galdón".

Los servicios prestados estaban tasados en diez millones de euros y de ellos tanto él como Aguirre percibieron más de dos millones cada uno, pago que por indicación del propio empresario tuvieron que cobrarlos vía Mónaco y el resto a través de una operación "simulada" por la que recibieron el resto a través de siete unidades fotovoltaicas valoradas cada una de ellas en unos 100.000 euros.

En este sentido, Rodríguez Recio niega que ese dinero fuera ilícito, fruto de supuestas mordidas, sino fruto de los servicios que ambos letrados habían realizado para Avanzalia, de ahí que tampoco pudiera sostenerse la imputación de delito de blanqueo de capitales.

El acusado, poco antes de concluir su informe, que ha leído en su integridad y se ha prolongado por espacio de casi dos horas, ha aprovechado para desvincularse del consejero de Economía en la época investigada, con el que asegura que no mantenía relación alguna, de ahí que tampoco pueda sostenerse que estuviera concertado con él en esta presunta trama.

"Es falso porque, entre otras razones históricas, Jesús Rodríguez Recio y el señor Villanueva no se dirigían la palabra desde los tiempos de la coalición popular, en 1986, cuando yo, miembro de la extinta UCD, tuve un serie enfrentamiento con Villanueva, entonces de Alianza Popular. Se cumplen ahora cuarenta años y desde entonces jamás he intercambiado palabra con Villanueva ni tenido relación alguna con él, pese al aprecio mutuo que sentíamos", ha concluido.

Tras los informes este lunes de Rodríguez Recio y el defensor de Rafael Delgado, quien ha abierto el turno de intervenciones, la Audiencia de Valladolid vuelve mañana a la actividad con la exposición de las conclusiones de las defensas de los también encausados Alberto y Francisco Esgueva y Germán José Martín Giraldo.